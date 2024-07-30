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Финалистка Уимблдона Паолини не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады-2024

Финалистка Уимблдона Паолини не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады-2024
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Финалистка Уимблдона-2024, итальянская теннисистка Ясмин Паолини не смогла выйти в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024 в Париже.

В матче третьего круга итальянка уступила словацкой теннисистке 67-й ракетке мира Анне Шмидловой. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в пользу представительницы Словакии.

Олимпиада (ж). 3-й круг
30 июля 2024, вторник. 15:45 МСК
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Итальянская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Шмидловой один эйс, шесть двойных ошибок и 7 выигранных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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