Финалистка Уимблдона Паолини не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады-2024

Финалистка Уимблдона-2024, итальянская теннисистка Ясмин Паолини не смогла выйти в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024 в Париже.
В матче третьего круга итальянка уступила словацкой теннисистке 67-й ракетке мира Анне Шмидловой. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в пользу представительницы Словакии.
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Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Итальянская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Шмидловой один эйс, шесть двойных ошибок и 7 выигранных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 30 июля 2024
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