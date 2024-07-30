«Это несправедливо». Вторая ракетка мира Гауфф заплакала из-за спора с судьей на ОИ-2024

Чемпионка US Open – 2023 вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф расплакалась во время спора с судьёй по ходу проигранного матча с хорваткой Донной Векич в третьем круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Гауфф была возмущена решением судьи Жауме Кампистоля во втором сете при счёте 3:2 (в пользу Векич) на подаче Гауфф. Хорватка вела 40:30, линейный крикнул аут при ударе Векич, и Гауфф вслед за этим отбила мяч в сетку. Судья на вышке скорректировал решение линейного, решив, что мяч попал в корт, и отдал очко Векич. По его мнению, крик линейного не был помехой.

Однако американка стала доказывать судье, что он неправ, что крик линейного был до того, как она ударила по мячу.

«Это несправедливо. Со мной всё время так происходит на этом корте (начинает плакать). Мне всё время приходится защищаться на этом корте! Постоянно», — сказала Гауфф.

Фото: кадр из трансляции

Из-за продолжительности спора на корт вышел супервайзер. Однако его попытки успокоить Кори не возымели успеха. Пауза в матче растянулась более чем на пять минут. При этом решение судьи осталось неизменным.

«Вы, ребята, несправедливы ко мне. Надеюсь, однажды игра станет справедливой, но сейчас это не так», — сказала Гауфф перед возобновлением поединка, который проиграла со счётом 6:7 (7:9), 2:6.