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Арина Соболенко поделилась настроем на возвращение в тур после травмы плеча

Арина Соболенко поделилась настроем на возвращение в тур после травмы плеча
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от возвращения в тур.

Соболенко не выступала больше месяца, она пропустила Уимблдон из-за травмы плеча. Арина возвращается в тур на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

«В конце концов, мне действительно было важно сделать небольшой перерыв. С марта у меня был очень трудный период. И он не заканчивался. Сейчас я свежее психологически и готова к работе. Это было необходимо, и я буду готова.

Две недели я занималась реабилитацией: много упражнений, много процедур. Казалось, что их очень много, что я весь день делаю упражнения. Казалось, что уже пора расслабиться, но ты всё равно тренируешься, всё равно что-то делаешь.

Потом я начала тренироваться [в Южной Флориде], постепенно возвращаться в строй. Пока всё в порядке», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

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