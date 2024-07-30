Барбора Крейчикова одолела Элину Свитолину в третьем круге Олимпиады-2024

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10-я ракетка мира представительница Чехии Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

В матче третьего круга Крейчикова в трёх сетах обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Украинская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Крейчиковой восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 6 выигранных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).