Гауфф — после слёз на ОИ-2024: теннису необходим VAR. Я не собираюсь сидеть сложа руки

Чемпионка US Open – 2023 вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала эмоциональный спор с судьей по ходу проигранного матча с хорваткой Донной Векич в третьем круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Гауфф была возмущена решением судьи Жауме Кампистоля во втором сете при счёте 3:2 (в пользу Векич) на подаче Гауфф. Хорватка вела 40:30, линейный крикнул аут при ударе Векич, и Гауфф вслед за этим отбила мяч в сетку. Судья на вышке скорректировал решение линейного, решив, что мяч попал в корт, и отдал очко Векич. По его мнению, крик линейного не был помехой. Гауфф более пяти минут спорила и судьей, и с супервайзером, однако обратного решения не добилась. Это вызвало у неё слёзы на корте.

«В теннисе просто необходима система VAR. Я не собираюсь сидеть сложа руки. Но и говорить, что одно очко повлияло на сегодняшний результат не буду.

В этом году со мной неоднократно случалось подобное. Я ощущаю, что всегда должна защищать себя на корте. Теннису нужен VAR, потому что проигранные очки имеют большое значение. Обычно после такого судьи извиняются. Но извинения после матча уже не помогут.

Не скажу, что я бы выиграла матч, если бы выиграла это очко. Но если бы мы его переиграли, матч мог пойти иначе», — приводит слова Гауфф New York Times.