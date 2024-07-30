Костюк одержала волевую победу над Саккари и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024. В матче третьего круга она обыграла представительницу Греции восьмую ракетку мира Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:4.
Олимпиада (ж). 3-й круг
30 июля 2024, вторник. 16:35 МСК
8
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
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|6
19
Марта Костюк
М. Костюк
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Украинская теннисистка ни раза не подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Саккари три эйса, семь двойных ошибок и 10 выигранных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Комментарии
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