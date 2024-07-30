Костюк одержала волевую победу над Саккари и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024. В матче третьего круга она обыграла представительницу Греции восьмую ракетку мира Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Украинская теннисистка ни раза не подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Саккари три эйса, семь двойных ошибок и 10 выигранных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).