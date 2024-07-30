Рахимова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, где встретится с Ариной Соболенко

104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга россиянка одолела представительницу США Кэти Волынец. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
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Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Российская теннисистка ни раза не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Волынец один эйс, пять двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем круге Рахимова встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Напомним, соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне пройдут на хардовом покрытии с 21 июля по 4 августа. Вторая сеяная Дарья Касаткина и третья сеяная Людмила Самсонова начнут соревнования со стадии второго круга. Анастасия Потапова в первом круге сыграет с Тэйлор Таунсенд (США).
- 30 июля 2024
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