Рахимова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, где встретится с Ариной Соболенко

104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга россиянка одолела представительницу США Кэти Волынец. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Российская теннисистка ни раза не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Волынец один эйс, пять двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Рахимова встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Напомним, соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне пройдут на хардовом покрытии с 21 июля по 4 августа. Вторая сеяная Дарья Касаткина и третья сеяная Людмила Самсонова начнут соревнования со стадии второго круга. Анастасия Потапова в первом круге сыграет с Тэйлор Таунсенд (США).