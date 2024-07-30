Даниил Медведев — Себастьян Офнер: прямая трансляция матча во 2-м круге Олимпиады-2024
Поделиться
В ближайшее время чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начнёт свой поединок с 55-й ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером за выход в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 21:30 мск.
Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 21:45 МСК
55
Себастьян Офнер
С. Офнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» же проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. При этом победа россиянина над Офнером случилась ещё в апреле 2018 года. Даниил обыграл Себастьяна в рамках группы 1 Европа/Африка в Кубке Дэвиса — 6:1, 6:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2024
-
21:41
-
21:22
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:15
-
19:24
-
19:16
-
19:14
-
19:03
-
18:49
-
18:30
-
18:19
-
17:59
-
17:44
-
17:35
-
17:21
-
17:21
-
17:12
-
16:45
-
16:35
-
16:27
-
16:27
-
16:21
-
16:06
-
16:01
-
15:58
-
15:45
-
15:29
-
15:24
-
15:12
-
15:10
-
14:40
-
14:39
-
14:28