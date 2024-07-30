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Даниил Медведев — Себастьян Офнер: прямая трансляция матча во 2-м круге Олимпиады-2024

Даниил Медведев — Себастьян Офнер: прямая трансляция матча во 2-м круге Олимпиады-2024
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В ближайшее время чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начнёт свой поединок с 55-й ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером за выход в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 21:30 мск.

Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 21:45 МСК
Себастьян Офнер
55
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» же проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. При этом победа россиянина над Офнером случилась ещё в апреле 2018 года. Даниил обыграл Себастьяна в рамках группы 1 Европа/Африка в Кубке Дэвиса — 6:1, 6:2.

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