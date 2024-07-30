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Фото: Серена Уильямс с дочкой пришла поддержать американских гимнасток на Олимпиаде-2024

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс вместе с дочкой Олимпией пришла поддержать сборную США по спортивной гимнастике на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Американки во главе с четырёхкратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз в данный момент сражаются за золото Игр-2024 в командном многоборье.

После двух видов положение в тройке лучших в командном многоборье у женщин следующее:

1. США – 87,432 балла.

2. Италия – 84,330.

3. Китай – 83,466.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женское командное многоборье выиграла сборная России (ОКР), серебро завоевали американки, бронзу — британки.