БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Серена Уильямс с дочкой пришла поддержать американских гимнасток на Олимпиаде-2024

Фото: Серена Уильямс с дочкой пришла поддержать американских гимнасток на Олимпиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс вместе с дочкой Олимпией пришла поддержать сборную США по спортивной гимнастике на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Американки во главе с четырёхкратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз в данный момент сражаются за золото Игр-2024 в командном многоборье.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Женщины. Командное многоборье. Финал
30 июля 2024, вторник. 19:15 МСК
Окончено
1
США
171.296
2
Италия
165.494
3
Бразилия
164.497

После двух видов положение в тройке лучших в командном многоборье у женщин следующее:

1. США – 87,432 балла.
2. Италия – 84,330.
3. Китай – 83,466.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женское командное многоборье выиграла сборная России (ОКР), серебро завоевали американки, бронзу — британки.

Материалы по теме
Симона Байлз начинает погоню за рекордом Латыниной. Что посмотреть в 4-й день Олимпиады?
Симона Байлз начинает погоню за рекордом Латыниной. Что посмотреть в 4-й день Олимпиады?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android