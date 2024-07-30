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Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинал парного разряда Олимпиады-2024

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинал парного разряда Олимпиады-2024
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Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

Олимпиада — парный разряд (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 18:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 1 10
4 		7 7 0 2
         
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
В. Колхоф Т. Грикспор

Напряжённая встреча дуэтов продлилась 2 часа и 24 минуты. В её рамках Надаль и Алькарас три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Грикспора и Колхофа два эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Олимпиады-2024 Надаль и Алькарас сразятся с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком (4).

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