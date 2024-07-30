Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинал парного разряда Олимпиады-2024

Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

Напряжённая встреча дуэтов продлилась 2 часа и 24 минуты. В её рамках Надаль и Алькарас три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Грикспора и Колхофа два эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Олимпиады-2024 Надаль и Алькарас сразятся с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком (4).