Американка Наварро заявила, что не уважает Чжэн Циньвэнь после поражения в матче ОИ-2024

Американская теннисистка Эмма Наварро выразила недовольство в адрес седьмой ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь.

«На мой взгляд, она ведёт себя довольно грубо. В раздевалке не очень-то царит дух товарищества. Тяжело играть с соперником, которого я не уважаю. Но, надо отдать ей должное, в конце она показала хороший теннис. Она играла лучше меня, так что поздравляю её», — приводит слова Наварро Yahoo Sports.

Сегодня, 30 июля, в третьем круге теннисного турнира Олимпийских игр — 2024 Циньвэнь одолела американскую теннисистку со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).