Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Вашингтоне

42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого раунда россиянка проиграла представительнице США Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу американки.

Напомним, соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне пройдут на хардовом покрытии с 21 июля по 4 августа. Вторая сеяная Дарья Касаткина и третья сеяная Людмила Самсонова начнут соревнования со стадии второго круга.