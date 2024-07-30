Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Вашингтоне
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42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого раунда россиянка проиграла представительнице США Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу американки.
Вашингтон (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 20:10 МСК
78
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
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|2
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42
Анастасия Потапова
А. Потапова
Напомним, соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне пройдут на хардовом покрытии с 21 июля по 4 августа. Вторая сеяная Дарья Касаткина и третья сеяная Людмила Самсонова начнут соревнования со стадии второго круга.
Комментарии
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