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Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Вашингтоне

Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Вашингтоне
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42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого раунда россиянка проиграла представительнице США Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу американки.

Вашингтон (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 20:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
78
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анастасия Потапова
42
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Напомним, соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне пройдут на хардовом покрытии с 21 июля по 4 августа. Вторая сеяная Дарья Касаткина и третья сеяная Людмила Самсонова начнут соревнования со стадии второго круга.

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