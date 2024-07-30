Циньвэнь отреагировала на слова Наварро о неуважении, предложив американке личную встречу

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала слова представительницы США Эммы Наварро, которая заявила, что не уважает китаянку.

«Она сказала, что не знает, откуда у меня столько поклонников… Похоже, она недовольна моим поведением по отношению к ней. Если ей это не нравится, она может прийти и сказать мне лично. Я бы хотела исправить это, чтобы стать лучше, как игрок и человек. Хорошо, что она сказала об этом. Я не буду считать это обвинениями, потому что она проиграла матч», — приводит слова Циньвэнь Yahoo Sports.

Сегодня, 30 июля, в третьем круге теннисного турнира Олимпийских игр — 2024 Циньвэнь одолела американскую теннисистку со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).