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Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024

Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024
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Первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже. В матче третьего круга она обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Олимпиада (ж). 3-й круг
30 июля 2024, вторник. 20:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Сиюй Ван
52
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету китайской теннисистки один эйс, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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Новости. Теннис
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