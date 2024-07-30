«Мы пили кипяток». Первая ракетка Великобритании раскритиковал организаторов ОИ-2024

Первая ракетка Великобритании Джек Дрэйпер раскритиковал организаторов теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 после поражения от американца Тейлора Фритца во втором круге (7:6 (7:3), 3:6, 2:6).

Дрэйпер и Фритц играли при 30-градусной жаре. Джек считает решение организаторов Олимпиады-2024 выдавать каждому игроку лишь по одной многоразовой бутылке для воды в корне неправильным. По мнению британца, вода в ней быстро остывает, из-за чего игрокам не удаётся охлаждаться в перерывах.

«Мы оба старались изо всех сил, хотели показать хороший теннис. Важную роль имела физическая подготовка, но я сказал судье, что очень плохо, что игрокам приходится пить практически кипяток, когда мы играем в условиях такой жары.

Важно, чтобы у нас были хорошие холодильники, где вода оставалась бы холодной. Очень трудно восстанавливаться в таких условиях.

От жары нет спасения, даже при смене сторон. Я не играл в более жарких условиях, чем эти. Тело начинает по-настоящему бороться с тобой. Мы не должны тратить время на то, чтобы наполнять бутылку водой, вместо этого мы должны сидеть и отдыхать.

Я просто считаю, что очень плохо, что они заставляют игроков проходить через такое на корте», — приводит слова Дрэйпера Daily Mail.