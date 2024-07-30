Даниил Медведев – Себастьян Офнер: россиянин уверенно взял 1-й сет во 2-м круге ОИ-2024

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с австрийцем Себастьяном Офнером во втором круге Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Стартовую партию со счётом 6:2 выиграл Медведев.
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Первый сет поединка продлился 29 минут. В его рамках Медведев реализовал два заработанных брейк-пойнта из двух, при этом сам был надёжен на своей подаче (Офнеру не удалось заработать ни одного брейк-пойнта).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Себастьян Офнер во втором круге Олимпиады-2024.
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. При этом победа россиянина над Офнером случилась ещё в апреле 2018 года. Даниил обыграл Себастьяна в рамках группы 1 Европа/Африка в Кубке Дэвиса — 6:1, 6:2.
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