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Фото: Рублёв и Соболенко в позитивном настроении готовятся к турниру в Вашингтоне

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко в позитивном настроении готовятся к старту хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Рублёв и Соболенко начнут путь к титулу со стадии второго круга. Соперником российского теннисиста станет француз Люка Ван Аш. Соболенко встретится с представительницей России Камиллой Рахимовой.

Напомним, Рублёв и Соболенко пропускают Олимпийские игры. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).