Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».
Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 22:25 МСК
55
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
0 : 2
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|2
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|2
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|6
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
В матче второго круга Медведев (4) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 55-ю ракетку мира представителя Австрии Себастьяна Офнера.
Встреча Медведева с Офнером продлилась 1 час и 8 минут. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Офнера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинальный раунд Олимпиады-2024 Медведев сразится с 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (13).
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