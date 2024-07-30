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Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже

Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 22:25 МСК
Себастьян Офнер
55
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В матче второго круга Медведев (4) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 55-ю ракетку мира представителя Австрии Себастьяна Офнера.

Встреча Медведева с Офнером продлилась 1 час и 8 минут. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Офнера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинальный раунд Олимпиады-2024 Медведев сразится с 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (13).

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