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Энди Маррей и Даниэль Эванс пробились в 1/4 финала парного разряда Олимпиады-2024

Энди Маррей и Даниэль Эванс пробились в 1/4 финала парного разряда Олимпиады-2024
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Британские теннисисты Энди Маррей и Даниэль Эванс пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

Олимпиада — парный разряд (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 21:25 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Д. Эванс Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 8 1 11
3 		7 10 0 9
         
Сандер Жилле
Бельгия
Сандер Жилле
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
С. Жилле Й. Флиген

В 1/8 финала соревнований Маррей и Эванс со счётом 6:3, 6:7 (8:10), [11:9] одолели тандем из Бельгии Сандер Жилле/Йоран Флиген. Британцам удалось отыграть два матчбола.

Напряжённая парная встреча продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Маррей и Эванс шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Жилле и Флигена три эйса, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинальный раунд Олимпиады-2024 Маррей и Эванс сразятся с победителями матча Тейлор Фритц/Томми Пол (США, 3) — Жан-Жюльен Роже/Робин Хасе (Нидерланды).

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