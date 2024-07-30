Энди Маррей и Даниэль Эванс пробились в 1/4 финала парного разряда Олимпиады-2024

Британские теннисисты Энди Маррей и Даниэль Эванс пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
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В 1/8 финала соревнований Маррей и Эванс со счётом 6:3, 6:7 (8:10), [11:9] одолели тандем из Бельгии Сандер Жилле/Йоран Флиген. Британцам удалось отыграть два матчбола.
Напряжённая парная встреча продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Маррей и Эванс шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Жилле и Флигена три эйса, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинальный раунд Олимпиады-2024 Маррей и Эванс сразятся с победителями матча Тейлор Фритц/Томми Пол (США, 3) — Жан-Жюльен Роже/Робин Хасе (Нидерланды).
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