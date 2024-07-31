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Медведев — после победы над Офнером: жарко, а завтра играть рано — странное расписание

Медведев — после победы над Офнером: жарко, а завтра играть рано — странное расписание
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала Олимпиады-2024.

В матче второго круга Медведев (4) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 55-ю ракетку мира представителя Австрии Себастьяна Офнера.

— Было очень жарко. Как справился?
— Очень! Завтра ещё играть рано. ITF славится этим, конечно. ATP старается подстраиваться, а здесь странное расписание. Свитолина вчера закончила ночью, сегодня играла рано. Посмотрим, как восстановлюсь.

— Сегодня сразу вошёл в ритм, как показалось. Так мячи влияют?
— Да-да. С каждым днём здесь ощущаю, какие ужасные мячи на самом «Ролан Гаррос». Их не посоветуешь ни одному любителю, потому что болят локти, плечо. Когда они тяжелейшие, топ-спины и резаные летят в сетку. Поэтому все подстраиваются как могут. Люди-то хорошо играют, когда финал смотрим, но в этом году уровень был так себе, если смотреть по телевизору. Здесь очень крутые мячи, ничего не болит — очень круто играть, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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