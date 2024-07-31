Медведев: видел, что Оффнер в конце плохо двигается. Но я тоже был уже не очень

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над 55-й ракеткой мира представителем Австрии Себастьяном Офнером. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

— Казалось, что Оффнер жару перенёс гораздо труднее, чем ты.

— Жару никто не любит. Может, из 100 игроков 10, которым легче. Мне тяжело было, Оффнеру – тоже. В конце я видел, что он плохо двигается. Но я тоже двигался уже не очень хорошо, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).