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Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Оже-Альяссимом на Олимпиаде-2024

Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Оже-Альяссимом на Олимпиаде-2024
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о предстоящей встрече с 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (13) в 1/8 финала Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Ранее, в матче второго круга Медведев (4) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 55-ю ракетку мира представителя Австрии Себастьяна Офнера.

— Дальше Оже-Альяссим. У тебя с ним 7-0 по личным встречам. Это расслабляет или, наоборот, добавляет концентрации?
— В каком-то смысле это ничего не значит. Но это значит, что мне нравится с ним играть, а ему со мной нет — это просто логика. Каждый матч — отдельная история. В Австралии у него был против меня матчбол. Посмотрим, что будет завтра, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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