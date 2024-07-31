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Маррей расчувствовался после выхода в 1/4 финала ОИ-2024. Трибуны хором кричали «Энди!»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей расчувствовался после выхода в четвертьфинал парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) вместе с Даниэлем Эвансом.

В 1/8 финала соревнований Маррей и Эванс со счётом 6:3, 6:7 (8:10), [11:9] одолели тандем из Бельгии Сандер Жилле/Йоран Флиген. Британцам удалось отыграть два матчбола.

После нервной победы Маррей некоторое время просидел на скамейке, предположительно, он плакал. Трибуны в это время хором кричали: «Энди! Энди! Энди!»

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

Напомним, титулованный Маррей завершит карьеру по итогам Олимпиады-2024. Этот матч мог стать для него последним в профессиональной карьере.

За выход в полуфинальный раунд Олимпиады-2024 Маррей и Эванс сразятся с победителями матча Тейлор Фритц/Томми Пол (США, 3) — Жан-Жюльен Роже/Робин Хасе (Нидерланды).