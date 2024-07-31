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Медведев объяснил разницу в поведении публики на «Ролан Гаррос» и Олимпиаде

Медведев объяснил разницу в поведении публики на «Ролан Гаррос» и Олимпиаде
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил разницу в поведении публики на «Ролан Гаррос» и Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Публика на Ролан Гаррос и на Олимпиаде отличается?
— Другая — 100%, люди иначе себя ведут. Все игроки говорят, что на Ролан Гаррос последние годы стало шумно. Люди пускают волну, когда ты готов подавать. А здесь другая поддержка — более добрая, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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