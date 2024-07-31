БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 30 июля

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 30 июля
Аудио-версия:
Комментарии

30 июля состоялся очередной игровой день женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

  • Анжелика Кербер (Германия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3;
  • Донна Векич (Хорватия) — Кори Гауфф (США) — 7:6, 6:2;
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) — Эмма Наварро (США) — 6:7, 7:6, 6:1;
  • Даниэль Коллинз (США) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 6:0, 4:6, 6:3;
  • Анна Шмидлова (Словакия) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 3:6, 7:5;
  • Барбора Крейчикова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 7:6, 2:6, 6:4;
  • Марта Костюк (Украина) — Мария Саккари (Греция) — 4:6, 7:6, 6:4;
  • Ига Свёнтек (Польша) — Сиюй Ван (Китай) — 6:3, 6:4.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Материалы по теме
«На Олимпиаде публика добрее». Слова Медведева после очередной победы в Париже
Эксклюзив
«На Олимпиаде публика добрее». Слова Медведева после очередной победы в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android