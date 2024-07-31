Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 30 июля

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30 июля состоялся четвёртый игровой день мужского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его некоторых матчей.

Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг:

Тейлор Фритц (США, 7) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 6:7 (3:7), 6:3, 6:2;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – Максимильян Мартерер (Германия) – 6:0, 6:1;

Александр Зверев (Германия, 3) – Томаш Махач (Чехия) – 6:3, 7:5;

Алексей Попырин (Австралия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 7:5;

Томми Пол (США, 9) – Якуб Меншик (Чехия) – 6:3, 6:1;

Даниил Медведев (Россия, 4) – Себастьян Офнер (Австрия) – 6:2, 6:2.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).