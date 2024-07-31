Азаренко на двух тай-брейках одолела американку Баптист на старте турнира в Вашингтоне
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 35-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
В матче первого круга Азаренко (6) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграла 97-ю ракетку мира 22-летнюю американку Хейли Баптист (Q).
Вашингтон (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 22:10 МСК
97
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
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20
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Встреча Азаренко с Баптист продлилась 2 часа и 25 минут. В её рамках Азаренко два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Баптист шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующей соперницей Азаренко в Вашингтоне станет 73-я ракетка мира из Китая Ван Яфань.
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