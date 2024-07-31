Азаренко на двух тай-брейках одолела американку Баптист на старте турнира в Вашингтоне

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 35-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

В матче первого круга Азаренко (6) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграла 97-ю ракетку мира 22-летнюю американку Хейли Баптист (Q).

Встреча Азаренко с Баптист продлилась 2 часа и 25 минут. В её рамках Азаренко два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Баптист шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Азаренко в Вашингтоне станет 73-я ракетка мира из Китая Ван Яфань.