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Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Ромас Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором круге Сафиуллин обыграл аргентинца Томаса Марина Этчеверри со счётом 6:0, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Роман Сафиуллин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнил четыре подачи навылет.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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