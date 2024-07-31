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Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Ромас Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором круге Сафиуллин обыграл аргентинца Томаса Марина Этчеверри со счётом 6:0, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Роман Сафиуллин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнил четыре подачи навылет.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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