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Оже-Альяссим — Медведев: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Оже-Альяссим — Медведев: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором круге Медведев уверенно обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:2, 6:2. Встреча Медведева с Офнером продлилась 1 час и 8 минут. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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