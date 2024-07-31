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Ига Свёнтек — Даниэль Коллинз: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Ига Свёнтек — Даниэль Коллинз: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 31 июля, состоится теннисный четвертьфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором полька Ига Свёнтек сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
9
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором круге Свёнтек уверенно обыграла китаянку Сиюй Ван со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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