Ига Свёнтек — Даниэль Коллинз: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный четвертьфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором полька Ига Свёнтек сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
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Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Во втором круге Свёнтек уверенно обыграла китаянку Сиюй Ван со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Теннисисты готовятся к Олимпиаде в Париже
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