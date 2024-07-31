Алькарас/Надаль — Рам/Крайчек: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный четвертьфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором испанский дуэт Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль сыграет с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком.
Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В этот же день, 31 июля, Алькарас сыграет в третьем круге одиночного разряда с российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Встреча состоится в 14:30 мск.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Надаль продолжает подготовку к Олимпиаде-2024