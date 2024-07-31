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30 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады (Олимпийский игры)

Медведев в 1/8 финала ОИ-2024, «Зенит» разгромил «Факел». Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:2, 6:2 и вышел в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, «Зенит» разгромил «Факел» (3:0) в 1-м туре группового этапа Кубка России, мадридский «Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Челси» Конора Галлахера. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже.
  2. «Зенит» разгромил «Факел» в матче Кубка России.
  3. «Атлетико» близок к подписанию Галлахера из «Челси», трансфер почти согласован — источник.
  4. Британские пловцы выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем на ОИ, американцы стали 2-ми.
  5. Гвардиола отреагировал на слова Альвареса, выразившего недовольство своей ролью в «Сити».
  6. Галактионов объяснил, почему «Локомотив» сыграл с «Ростовом» в Кубке основным составом.
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  10. Сборная Германии обыграла Бразилию с разницей в 13 очков в рамках Олимпиады.
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