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Медведев в 1/8 финала ОИ-2024, «Зенит» разгромил «Факел». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:2, 6:2 и вышел в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, «Зенит» разгромил «Факел» (3:0) в 1-м туре группового этапа Кубка России, мадридский «Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Челси» Конора Галлахера. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».