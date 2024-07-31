Медведев в 1/8 финала ОИ-2024, «Зенит» разгромил «Факел». Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:2, 6:2 и вышел в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, «Зенит» разгромил «Факел» (3:0) в 1-м туре группового этапа Кубка России, мадридский «Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Челси» Конора Галлахера. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже.
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