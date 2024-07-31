Александр Зверев — Алексей Попырин: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором немец Александр Зверев сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
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Начало матча — в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Во втором круге Зверев обыграл чеха Томаша Махача со счётом 6:3, 7:5. Встреча Зверева с Махачем продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Зверев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Российские теннисисты осваиваются на Олимпиаде в Париже
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