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Сумеет ли Роман Сафиуллин обыграть Карлоса Алькараса на Олимпиаде?

Сумеет ли Роман Сафиуллин обыграть Карлоса Алькараса на Олимпиаде?
Роман Сафиуллин
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Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход встречи на олимпийском корте между российским и испанскими теннисистами.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Во втором круге Сафиуллин обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:0, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Роман Сафиуллин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнил четыре подачи навылет.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
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