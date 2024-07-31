Сумеет ли Роман Сафиуллин обыграть Карлоса Алькараса на Олимпиаде?

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход встречи на олимпийском корте между российским и испанскими теннисистами.

Во втором круге Сафиуллин обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:0, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Роман Сафиуллин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнил четыре подачи навылет.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.