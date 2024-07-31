«Жду продолжения». Янник Синнер приступил к тренировкам в Монреале

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер приступил к тренировкам на «Мастерсе» в Монреале (Канада) после снятия с Олимпийских игр — 2024 в Париже из-за болезни.

«Хорошо снова начать тренироваться. С нетерпением жду продолжения», — написал Синнер в социальных сетях.

22-летний Синнер не принимает участия в Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита. В Париже он должен был выступить в одиночном и парном (вместе с Лоренцо Музетти) разрядах.

Ранее стало известно, что Янник Синнер сыграет на грядущем «Мастерсе» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа. Напомним, в прошлогоднем финале итальянец обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1. Он был посеян на турнире под седьмым номером. Тогда Синнер впервые в карьере стал победителем турнира серии «Мастерс». Ранее он дважды доходил до финала «тысячника» в Майами.