Сафиуллин — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
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Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и испанского теннисистов на Олимпиаде. Матч начнётся не ранее 14:30 мск на корте Сюзанн Ленглен.
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 14:30 МСК
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Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
В очных поединках теннисисты сходились один раз. Это случилось в 2023 году на хардовом турнире в Париже. Тогда во втором круге соревнований победу одержал Роман Сафиуллин. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 4:6.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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