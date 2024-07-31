Сафиуллин — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и испанского теннисистов на Олимпиаде. Матч начнётся не ранее 14:30 мск на корте Сюзанн Ленглен.

В очных поединках теннисисты сходились один раз. Это случилось в 2023 году на хардовом турнире в Париже. Тогда во втором круге соревнований победу одержал Роман Сафиуллин. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 4:6.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.