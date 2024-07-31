Сафиуллин — Алькарас, теннис, Олимпиада-2024: прямая трансляция, смотреть онлайн

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Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Матч начнётся не ранее 14:30 мск на корте Сюзанн Ленглен.

Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.

В очных поединках теннисисты сходились один раз. Это случилось в 2023 году на хардовом турнире в Париже. Тогда во втором круге соревнований победу одержал Роман Сафиуллин. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 4:6.