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Сафиуллин — Алькарас, теннис, Олимпиада-2024: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сафиуллин — Алькарас, теннис, Олимпиада-2024: прямая трансляция, смотреть онлайн
Роман Сафиуллин
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Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Матч начнётся не ранее 14:30 мск на корте Сюзанн Ленглен.
Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 15:00 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В очных поединках теннисисты сходились один раз. Это случилось в 2023 году на хардовом турнире в Париже. Тогда во втором круге соревнований победу одержал Роман Сафиуллин. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 4:6.

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
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