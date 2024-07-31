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Сафиуллин — Алькарас: россиянин отдал первый сет в матче третьего круга Олимпиады-2024

Сафиуллин — Алькарас: россиянин отдал первый сет в матче третьего круга Олимпиады-2024
Карлос Алькарас
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Российский теннисист 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин отдал первый сет в матче третьего круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) сопернику из Испании Карлосу Алькарасу. Счёт — 6:4 в пользу испанца.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 15:50 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		2
6 		4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

За время первого сета Сафиуллин реализовал один брейк-пойнт, допустил 11 невынужденных и две двойные ошибки. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из двух возможных, выполнил одну подачу навылет и допустил семь невынужденных ошибок.

Победитель этого матча в 1/4 финала соревнований сразится с американским теннисистом Томми Полом, который ранее обыграл француза Корентена Муте (69-й номер рейтинга АТР). Счёт — 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американца.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
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