Сафиуллин — Алькарас: россиянин отдал первый сет в матче третьего круга Олимпиады-2024

Российский теннисист 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин отдал первый сет в матче третьего круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) сопернику из Испании Карлосу Алькарасу. Счёт — 6:4 в пользу испанца.

За время первого сета Сафиуллин реализовал один брейк-пойнт, допустил 11 невынужденных и две двойные ошибки. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из двух возможных, выполнил одну подачу навылет и допустил семь невынужденных ошибок.

Победитель этого матча в 1/4 финала соревнований сразится с американским теннисистом Томми Полом, который ранее обыграл француза Корентена Муте (69-й номер рейтинга АТР). Счёт — 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американца.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.