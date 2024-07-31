Томми Пол вышел в 1/4 финала Олимпиады-2024, не сумев реализовать шесть матчболов

Американский теннисист Томми Пол вышел в 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 13-я ракетка мира обыграл соперника из Франции Корентена Муте (69-й номер рейтинга АТР). Счёт — 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американца.
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Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За это время Пол реализовал 3 брейк-пойнта из 12 возможных, выполнил три подачи навылет и совершил 27 невынужденных ошибок. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, не выполнил ни одного эйса и допустил одну двойную ошибку. Муте удалось уйти с шести матчболов. У него был тройной матчбол на приёме и три отдельных на подаче.
В следующем раунде соревнований американский теннисист сыграет с победителем встречи между россиянином Романом Сафиуллиным и третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.
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