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Томми Пол вышел в 1/4 финала Олимпиады-2024, не сумев реализовать шесть матчболов

Томми Пол вышел в 1/4 финала Олимпиады-2024, не сумев реализовать шесть матчболов
Томми Пол
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Американский теннисист Томми Пол вышел в 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 13-я ракетка мира обыграл соперника из Франции Корентена Муте (69-й номер рейтинга АТР). Счёт — 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американца.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 13:10 МСК
Корентен Муте
69
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За это время Пол реализовал 3 брейк-пойнта из 12 возможных, выполнил три подачи навылет и совершил 27 невынужденных ошибок. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, не выполнил ни одного эйса и допустил одну двойную ошибку. Муте удалось уйти с шести матчболов. У него был тройной матчбол на приёме и три отдельных на подаче.

В следующем раунде соревнований американский теннисист сыграет с победителем встречи между россиянином Романом Сафиуллиным и третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
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