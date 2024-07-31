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Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом Олимпиады-2024

Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом Олимпиады-2024
Стефанос Циципас
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11-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). Сегодня, 31 июля, греческому теннисисту удалось обыграть соперника из Аргентины Себастьяна Баэса. Счёт — 7:5, 6:1.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 13:10 МСК
Себастьян Баэс
18
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча на корте Симоны Матьё продолжалась 1 час 20 минут. За это время Циципас реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных, выполнил три подачи навылет и совершил 19 невынужденных ошибок. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил два эйса, но не допустил ни одной двойной ошибки.

В следующем раунде соревнований Стефанос Циципас сыграет с победителем встречи между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и его немецким коллегой Домиником Кёпфером. Данный матч проходит в эти минуты на корте Филиппа Шатрье.

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
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