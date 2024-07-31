Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом Олимпиады-2024

11-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). Сегодня, 31 июля, греческому теннисисту удалось обыграть соперника из Аргентины Себастьяна Баэса. Счёт — 7:5, 6:1.

Встреча на корте Симоны Матьё продолжалась 1 час 20 минут. За это время Циципас реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных, выполнил три подачи навылет и совершил 19 невынужденных ошибок. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил два эйса, но не допустил ни одной двойной ошибки.

В следующем раунде соревнований Стефанос Циципас сыграет с победителем встречи между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и его немецким коллегой Домиником Кёпфером. Данный матч проходит в эти минуты на корте Филиппа Шатрье.