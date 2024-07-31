Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом Олимпиады-2024
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11-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). Сегодня, 31 июля, греческому теннисисту удалось обыграть соперника из Аргентины Себастьяна Баэса. Счёт — 7:5, 6:1.
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 13:10 МСК
18
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
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11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Встреча на корте Симоны Матьё продолжалась 1 час 20 минут. За это время Циципас реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных, выполнил три подачи навылет и совершил 19 невынужденных ошибок. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил два эйса, но не допустил ни одной двойной ошибки.
В следующем раунде соревнований Стефанос Циципас сыграет с победителем встречи между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и его немецким коллегой Домиником Кёпфером. Данный матч проходит в эти минуты на корте Филиппа Шатрье.
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