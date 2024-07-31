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Елена Рыбакина не сыграет на турнире WTA-1000 в Торонто

Елена Рыбакина не сыграет на турнире WTA-1000 в Торонто
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Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не сыграет на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Об этом сообщает вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Диас Доскараев.

«На турниры такого уровня, как в Торонто, все ведущие теннисисты заявляются автоматически, за несколько месяцев до начала турнира, поскольку это является требованием WTA.

К сожалению, Елена не сможет сыграть в Торонто по состоянию здоровья, так как она не полностью оправилась от болезни и ещё даже не выходила на корт. Её команда готовит медицинские документы, чтобы официально оформить снятие с турнира в Торонто», — говорится на официальной странице Доскараева совместно с Федерацией тенниса Казахстана.

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир «Большого шлема» — Уимблдон в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В мировом рейтинге Рыбакина добиралась до третьей строчки.

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