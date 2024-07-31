Андреева/Шнайдер — Фернандес/Дабровски, теннис, Олимпиада-2024: смотреть онлайн
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Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч второго круга теннисного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Канады Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес.
Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.
Олимпиада — парный разряд (ж). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Габриэла Дабровски
Лейла Фернандес
Г. Дабровски Л. Фернандес
Не начался
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
В первом круге Андреева и Шнайдер обыграли пару из Австралии Айла Томлянович/Оливия Гадеки. Матч продолжался 1 час 19 минут. Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%)
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