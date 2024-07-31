Андреева/Шнайдер — Фернандес/Дабровски: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Канады Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских и аргентинских теннисисток на Олимпиаде. Матч начнётся не ранее 14:30 мск

В первом круге Андреева и Шнайдер обыграли пару из Австралии Айла Томлянович/Оливия Гадеки. Матч продолжался 1 час 19 минут. Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%).

Сегодня также состоится теннисный матч третьего круга теннисного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.