Андреева/Шнайдер — Фернандес/Дабровски: россиянки выиграли первый сет во втором круге
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Сегодня, 31 июля, проходит теннисный матч второго круга теннисного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют с представительницами Канады Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. Российские теннисистки выиграли первый сет со счётом 6:4.
Олимпиада — парный разряд (ж). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Габриэла Дабровски
Лейла Фернандес
Г. Дабровски Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
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|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Андреева и Шнайдер уступали с брейком в начале сета, не смогли подать на сет при счёте 5:3. Однако россиянки сделали брейк на подаче соперниц и выиграли партию.
В первом круге Андреева и Шнайдер обыграли пару из Австралии Айла Томлянович/Оливия Гадеки. Матч продолжался 1 час 19 минут. Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%).
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