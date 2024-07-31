Андреева/Шнайдер — Фернандес/Дабровски: россиянки выиграли первый сет во втором круге

Сегодня, 31 июля, проходит теннисный матч второго круга теннисного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют с представительницами Канады Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. Российские теннисистки выиграли первый сет со счётом 6:4.

Андреева и Шнайдер уступали с брейком в начале сета, не смогли подать на сет при счёте 5:3. Однако россиянки сделали брейк на подаче соперниц и выиграли партию.

В первом круге Андреева и Шнайдер обыграли пару из Австралии Айла Томлянович/Оливия Гадеки. Матч продолжался 1 час 19 минут. Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%).