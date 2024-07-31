Роман Сафиуллин проиграл Алькарасу и не смог выйти в 1/4 финала Олимпиады-2024

Российский теннисист, 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах проиграл четырёхкратному победителю ТБШ, испанцу Карлосу Алькарасу (ныне третий в рейтинге ATP) — 4:6, 2:6.
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Матч продолжался 1 час 29 минут. Российский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету испанца три эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных (50%).
Соперником Алькараса в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет 13-я ракетка мира американец Томми Пол.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 31 июля 2024
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