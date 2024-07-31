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Роман Сафиуллин проиграл Алькарасу и не смог выйти в 1/4 финала Олимпиады-2024

Роман Сафиуллин проиграл Алькарасу и не смог выйти в 1/4 финала Олимпиады-2024
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Российский теннисист, 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах проиграл четырёхкратному победителю ТБШ, испанцу Карлосу Алькарасу (ныне третий в рейтинге ATP) — 4:6, 2:6.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 15:50 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 1 час 29 минут. Российский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету испанца три эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных (50%).

Соперником Алькараса в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет 13-я ракетка мира американец Томми Пол.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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