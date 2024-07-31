Надаль раскритиковал решающие тай-брейки в парном разряде после выхода в 1/4 финала ОИ

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль раскритиковал решающие тай-брейки в парном разряде.

«Каждый день игры — это настоящая битва, потому что результат парных матчей часто решается с помощью тай-брейков. На них нужно всегда быть очень сосредоточенным. И тем более помнить о том, что в одиночном разряде супер-тай-брейки не используются. С одной стороны, тай-брейк благоприятствует игре в одиночном разряде. Но Олимпиада проводится каждые четыре года, поэтому я не понимаю, зачем выбирать тай-брейк, а не обычный парный матч из трёх сетов», — приводит слова Надаля AS.

Напомним, ранее титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

В четвертьфинале соревнований Алькарас и Надаль встретятся с четвёртыми сеяными американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.