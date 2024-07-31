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Оже-Альяссим — Медведев: россиянин проиграл первый сет в третьем круге Олимпиады-2024

Оже-Альяссим — Медведев: россиянин проиграл первый сет в третьем круге Олимпиады-2024
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Сегодня, 31 июля, проходит матч третьего круга мужского одиночного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев играет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (19-й в рейтинге ATP). Первый сет закончился победой канадца со счётом 6:3.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи между Медведевым и Оже-Альяссимом.

Отметим, что при счёте 4:3 в Париже начался дождь, из-за чего матч был прерван. Сразу после возвращения на корт Феликс сделал на подаче Медведева единственный брейк в сете.

Олимпийские игры 2024 года проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты.

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