Оже-Альяссим — Медведев: россиянин проиграл первый сет в третьем круге Олимпиады-2024

Сегодня, 31 июля, проходит матч третьего круга мужского одиночного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев играет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (19-й в рейтинге ATP). Первый сет закончился победой канадца со счётом 6:3.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи между Медведевым и Оже-Альяссимом.
Отметим, что при счёте 4:3 в Париже начался дождь, из-за чего матч был прерван. Сразу после возвращения на корт Феликс сделал на подаче Медведева единственный брейк в сете.
Олимпийские игры 2024 года проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты.
- 31 июля 2024
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:28
-
18:26
-
18:20
-
18:11
-
18:03
-
17:57
-
17:46
-
17:17
-
16:57
-
16:32
-
16:24
-
16:09
-
15:45
-
15:40
-
15:26
-
14:57
-
14:50
-
14:46
-
14:27
-
14:00
-
13:00
-
12:17
-
11:30
-
11:29
-
10:15
-
10:08
-
09:40
-
09:38
-
09:20
-
09:10
-
08:50