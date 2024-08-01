Джокович ярко ответил на вопрос, что он хочет выиграть больше — золото Олимпиады или ТБШ

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ярко ответил на вопрос, что он хочет выиграть больше — золото Олимпийских игр или ещё один турнир «Большого шлема».

— Выбирайте только что-то одно.

— Нет, я рассчитываю на оба, — приводит слова Джоковича на своей странице в соцсетях журналист Джонатан Крейн.

Напомним, сегодня, 31 июля, серб в третьем круге ОИ-2024 обыграл 70-ю ракетку мира Доминика Кёпфера из Германии — 7:5, 6:3. В четвертьфинале Олимпиады Джокович встретится с 11-й ракеткой мира теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом.

Джокович четыре раза принимал участие в Олимпийских играх. Его лучшим достижением на них является бронзовая медаль, завоёванная в Пекине в 2008 году.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.