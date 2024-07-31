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Американки Гауфф и Пегула проиграли Муховой и Носковой во втором круге Олимпиады

Американки Гауфф и Пегула проиграли Муховой и Носковой во втором круге Олимпиады
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Первые сеяные Олимпийских игр в Париже (Франция) в парном разряде американки Кори Гауфф и Джессика Пегула покинули соревнования во втором круге. Они уступили чешским теннисисткам Каролине Муховой и Линде Носковой — 6:2, 4:6, 5:10.

Олимпиада — парный разряд (ж). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 15:55 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 5
2 		6 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

Для шестой ракетки мира Пегулы Олимпиада завершилась, в одиночном разряде она уступила во втором круге Элине Свитолиной (Украина). Вторая ракетка мира Кори Гауфф проиграла в одиночке в третьем круге хорватке Донне Векич. 20-летняя Гауфф сыграет во втором круге смешанного парного разряда с Тейлором Фритцем. Их соперники — канадцы Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски.

Напомним, в первом круге Олимпиады-2024 Носкова и Мухова обыграли россиянок Екатерину Александрову и Елену Веснину в трёх сетах.

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