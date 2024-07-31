Роман Сафиуллин прокомментировал поражение от Алькараса на Олимпиаде

Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин прокомментировал поражение в матче третьего круга Олимпийских игр от четырёхкратного победителя ТБШ, испанца Карлоса Алькараса (ныне третий в рейтинге ATP) — 4:6, 2:6.
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— Первый гейм, когда отдал свою с 40:0 — ключевой момент?
— В начале получалось хорошо подавать, смог пару мячей забить. Потом плохо сыграл с лёта, где-то сам ошибся, сыграла роль невнимательность. Сам виноват, ещё и второй брейк получил — тяжело было вернуться, но вернул один гейм на его подаче.
— Можно было играть с этой версией Алькараса или это совсем другой уровень?
— Можно, но очень сложно. На данный момент мне нужно показывать игру на 200%, чтобы конкурировать. Сейчас он выиграл два «Шлема», реально в хорошей форме, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 31 июля 2024
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