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Роман Сафиуллин прокомментировал поражение от Алькараса на Олимпиаде

Роман Сафиуллин прокомментировал поражение от Алькараса на Олимпиаде
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Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин прокомментировал поражение в матче третьего круга Олимпийских игр от четырёхкратного победителя ТБШ, испанца Карлоса Алькараса (ныне третий в рейтинге ATP) — 4:6, 2:6.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Первый гейм, когда отдал свою с 40:0 — ключевой момент?
— В начале получалось хорошо подавать, смог пару мячей забить. Потом плохо сыграл с лёта, где-то сам ошибся, сыграла роль невнимательность. Сам виноват, ещё и второй брейк получил — тяжело было вернуться, но вернул один гейм на его подаче.

— Можно было играть с этой версией Алькараса или это совсем другой уровень?
— Можно, но очень сложно. На данный момент мне нужно показывать игру на 200%, чтобы конкурировать. Сейчас он выиграл два «Шлема», реально в хорошей форме, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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